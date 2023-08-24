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13:41, 24 августа 2023Путешествия

Россиянам раскрыли актуальные сроки ожидания шенгенской визы

АТОР: средний срок ожидания шенгена для россиян составляет больше месяца
СюжетВизы в Европу:

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

Средний срок ожидания шенгенских виз для россиян составляет более месяца. Длительность подготовки документов в консульствах европейских стран раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, консульство Франции сейчас наиболее лояльно к россиянам. Актуальный срок ожидания визы составляет три-четыре недели, чаще всего документы выдают на шесть месяцев или на год. Заявки на испанские визы рассматривают четыре-шесть недель, при этом нередко выдача задерживается. Испанцы выдают мультишенген на три месяца.

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Консульство Италии рассматривает документы в среднем 30 дней. Чаще всего туристы получают визы на один-три месяца, но с хорошей визовой историей могут выдать и годовой шенген. Греки рассматривают документы россиян 10-14 дней и выдают визы на срок поездки.

В АТОР добавили, что венгерская виза может стать спасительным вариантом для тех, кому нужно срочно попасть в Европу. Запись в консульство есть на ближайшие дни, а визы выдают через 2-2,5 недели. Как правило, Венгрия оформляет однократные разрешения на срок поездки.

Как отметили представители отрасли, в сезон отпусков число сотрудников визовых центров сокращается, а значит, забронировать временной слот для подачи документов становится сложнее. Крайне редко появляется запись во французское, испанское и португальское консульства. В визовом центре Италии в Москве есть слоты на глубину до двух недель, в греческом консульстве запись идет на одну-две недели вперед. Также открыты слоты в британский центр на сентябрь, ждать визу придется один-два месяца.

Ранее россиянам назвали неевропейские страны, куда проще всего получить визу. В топ-3 вошли Мексика, Южная Корея и Индия.

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    Мария Борисова
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