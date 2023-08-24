Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:44, 24 августа 2023Наука и техника

Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

Patently Apple: Apple начала работу над очками Vision Pro еще при Джобсе

Фото: Steve Zhang / Wikimedia

Компания Apple запланировала выход очков дополненной реальности около 20 лет назад. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты медиа обратили внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент Apple на гарнитуру дополненной реальности. Согласно документам, заявка на патент была подана компанией еще в 2007 году.

На основе этого авторы сделали вывод, что IT-гигант подтвердил свои планы на выпуск очков альтернативной реальности 17 лет назад — практически параллельно с выходом первого iPhone, когда компанией руководил Стив Джобс. В раскрытом отчете не перечисляются все особенности Vision Pro, однако говорится, что девайс будет отображать мультимедиа-данные, создавая «эффект кинотеатра».

Также еще в 2007 году инженеры Apple подчеркивали, что будущий гаджет может отслеживать повороты головы и движения рук пользователя. «В общем, это довольно сложное описание устройства, похожего на Vision Pro», — отметили авторы издания.

Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro 5 июня. Стоимость девайса составила 3499 долларов, продажи начнутся в начале 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Бузову в купальнике оценили в сети фразой «тихий ужас»

    В Петербурге пропал бывший гитарист и сооснователь группы «Алиса»

    В ООН обеспокоились атаками дронов по российским городам

    Саудовская Аравия пообещала изучить приглашение в БРИКС

    Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

    Остановленный ВС России в Черном море сухогруз вышел из украинского порта

    США ввели санкции против матери Кадырова и лагеря «Артек»

    Пилот высказался об обслуживании самолета Пригожина

    Илон Маск разбил автомобиль за миллион долларов и едва уцелел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости