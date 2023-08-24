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13:41, 24 августа 2023Экономика

В Сбербанке высказались о важности ВСМ от Москвы до Петербурга для России

В Сбербанке назвали ВСМ от Москвы до Петербурга важным проектом для России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга является крайне важным проектом для России. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, данную ВСМ можно назвать началом развития сети подобных магистралей. «Реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 миллиона человек в год», — отметил он.

Попов добавил, что Сбербанк в синдикате крупнейших банков готов участвовать в финансировании указанного проекта.

Ранее замминистра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что строительство ВСМ от Москвы до Петербурга планируют завершить в 2028 году. К тому же сроку власти собираются запустить движение поездов по новой дороге.

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