Путин рассказал о встречах Пригожина с официальными лицами в день катастрофы

Путин заявил, что Пригожин в день катастрофы встречался с официальными лицами

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в день катастрофы встретился с несколькими официальными лицами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит «Интерфакс».

По словам президента, бизнесмен перед крушением самолета прилетел из Африки. Затем у него прошли несколько встреч с официальными лицами, рассказал Путин.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров упавшего воздушного судна значился бизнесмен Евгений Пригожин.