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09:51, 24 августа 2023Мир

В США заявили о тяжелой ситуации ВСУ на фронте

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о безвыходной ситуации ВСУ на фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте оказались в безвыходной ситуации из-за превосходства российской авиации в небе и сильной обороны, ситуация схожа с той, в которой оказался немецкий вермахт в 1944 году. Об этом заявил экс-советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«[В 1944 году] немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование и новые танки, они не могли дать отпор [советским войскам]. Каждый раз, когда солдаты выходили из укрытий, их тут же уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — высказался он.

Ранее глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер усомнился в способности Украины прорвать оборону российских сил. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ на данный момент еще не принесло результатов, а Россия контролирует около 17 процентов территории Украины и прочно держит оборону.

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    Виктория Кондратьева
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