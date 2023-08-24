Китай пообещал выделить 10 миллиардов долларов на глобальное развитие

Си Цзиньпин: Китай выделит 10 миллиардов долларов на цели устойчивого развития

Китай создаст фонд на 10 миллиардов долларов, которые пойдут на глобальные цели устойчивого развития. С таким обещанием выступил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что уже создан Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на 4 миллиарда долларов. Вскоре китайские финансовые институты создадут новые фонды на 10 миллиардов долларов, «предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития».

Ранее глава КНР заявил, что в мире сохраняется мышление времен холодной войны. Он назвал нынешнюю политическую ситуацию мрачной. Си Цзиньпин в этой связи призвал расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие.