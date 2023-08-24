Зеленский заявил о готовности Португалии обучать пилотов управлению F-16

Зеленский: Португалия подтвердила готовность обучать пилотов ВСУ управлению F-16

Португалия выразила готовность обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «Укринформ».

«Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16», — сказал он.

Кроме того, Зеленский и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза обговорили возможность поставки бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Ранее стало известно о прибытии Ребелу де Соуза в Киев для участия в празднествах по случаю Дня независимости Украины. Визит президента держался до последнего времени в секрете.