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15:42, 24 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Португалии обучать пилотов управлению F-16

Зеленский: Португалия подтвердила готовность обучать пилотов ВСУ управлению F-16

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Португалия выразила готовность обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «Укринформ».

«Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16», — сказал он.

Кроме того, Зеленский и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза обговорили возможность поставки бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Ранее стало известно о прибытии Ребелу де Соуза в Киев для участия в празднествах по случаю Дня независимости Украины. Визит президента держался до последнего времени в секрете.

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    Алевтина Запольская
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