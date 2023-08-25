Штаб-квартиру ООН закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время», — сказала она.

Ранее в МИД России заявили, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. Дипломат заявил, что российская сторона хотела бы переезда штаб-квартиры ООН в более нейтральное место. При этом он отметил, что другие страны-члены организации этого не хотят.