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09:17, 25 августа 2023Мир

Штаб-квартиру ООН закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время», — сказала она.

Ранее в МИД России заявили, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене. Дипломат заявил, что российская сторона хотела бы переезда штаб-квартиры ООН в более нейтральное место. При этом он отметил, что другие страны-члены организации этого не хотят.

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    Семен Александров
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