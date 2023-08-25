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11:00, 25 августа 2023Путешествия

Назван самый доступный для россиян курорт в бархатный сезон

Самым доступным курортом для россиян в бархатный сезон названа Абхазия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Абхазия и курорты юга России названы самыми доступными для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы-компаний «Слетать.ру».

По данным экспертов, в настоящее время россиянам доступны недельные туры в Краснодарский край с проживанием в пятизвездочном отеле от 70 тысяч рублей. От 40 тысяч обойдется аналогичный отдых в Абхазии, но в гостинице с категорией «три звезды». Такое путешествие является более выгодным и благодаря тому, что оплата происходит в рублях.

Тем не менее наибольшей популярностью среди соотечественников в начале осени пользуются поездки в Египет и Турцию, несмотря на заметное подорожание последней в 2023 году.

Ранее эксперт туррынка Саваш Даш раскрыл причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян. По его словам, оно связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш назвал успешный летний сезон 2022 года. Специалист объяснил, что представители туристической отрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и намеренно повысили цены.

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    Зарина Дзагоева
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