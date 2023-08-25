Сбившего 11 человек в Калуге водителя арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего 11 человек на остановке в Калуге

Калужский районный суд арестовал на два месяца водителя, который сбил 11 человек на тротуаре в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Калужской области.

«Заместитель прокурора области Владимир Орлов в судебном заседании в Калужском районном суде Калужской области поддержал ходатайство следственного органа о заключении под стражу подозреваемого», — заявил собеседник агентства.

24 августа водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку на улице Кирова. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Двое детей находятся в реанимации. Водителя также доставили в больницу. Он находится в лечебном учреждении под конвоем и дал признательные показания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. По данным УМВД по региону, он был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Позднее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что мужчина перед этой поездкой также употребил наркотики.