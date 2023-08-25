Сбившего 11 человек в Калуге мужчину доставили в больницу

СК РФ: сбивший 11 человек в Калуге водитель находится в больнице под конвоем

Водителя, который сбил 11 человек на тротуаре в центре Калуги, доставили в больницу, он находится в лечебном учреждении под конвоем и дал признательные показания. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Во время допроса водитель отрицал факт употребления наркотических средств, что было установлено в результате медицинского освидетельствования.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина, сбивший 11 человек в Калуге, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

24 августа водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку на улице Кирова. Пострадали 11 человек, включая 3 несовершеннолетних. Двое детей находятся в реанимации.

В сети также распространили видеокадры с места наезда водителя на толпу пешеходов. На них показан врезавшийся в стену дома автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть. Кроме того, удалось запечатлеть работу спасателей, которые переносили пострадавших в машины скорой помощи.

