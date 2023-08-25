Фанатка разыграла известную американскую рэпершу и получила наказание

Фанатка разыграла рэпершу Ники Минаж и получила наказание

Фанатка решила устроить розыгрыш американской хип-хоп-исполнительнице Ники Минаж и получила наказание. Об этом пишет TMZ.

Женщина по имени Стефани Белл сделала два ложных вызова полиции — в первый раз она заявила, что ребенок рэперши подвергся насилию, во второй — она сообщила, что в доме звезды случился пожар.

В своих соцсетях артистка поделилась, что полицейские вычислили Белл и получили ордер на ее арест, также певица поблагодарила детектива за помощь.

Ранее Ники Минаж и американская исполнительница Ice Spice выпустили трек для фильма «Барби». Песня Минаж и Ice Spice стала одним из саундтреков к проекту Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.