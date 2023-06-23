Ники Минаж и Ice Spice выпустили трек для фильма «Барби» под названием Barbie World

Американские хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж и Ice Spice выпустили трек для предстоящего фильма «Барби». Клип на композицию под названием Barbie World размещен на YouTube-канале Минаж.

Песня Минаж и Ice Spice стала одним из саундтреков к проекту Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В опубликованном клипе рэп-исполнительницы летают на мотоциклах, катаются на розовых кабриолетах и развлекаются в кукольном доме в образах Барби.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что в композицию включен семпл из припева хита группы Aqua под названием Barbie Girl 1997 года. Полный сборник музыки к картине «Барби» станет доступен 21 июля, в день премьеры фильма.

Ранее американский актер Райан Гослинг шуткой ответил в социальных сетях критикам, посчитавшим его слишком старым для роли Кена в фильме «Барби».