Бездомный россиянин воровал с раскопок и продавал артефакты XVIII века

В Петербурге Росгвардия задержала бездомного похитителя артефактов XVIII века

В Санкт-Петербурге росгвардейцы с поличным задержали 36-летнего мужчину, который пытался украсть с раскопок артефакт XVIII века. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

О неизвестном, который проник на огороженную территорию Охтинского мыса, заявили археологи. Патруль Росгвардии застал мужчину в раскопе с извлеченным керамическим горшком в руках. По предварительным данным, он уже пробирался на территорию, похищал и продавал артефакты. В прошлый раз ему удалось вынести столовые приборы.

Мужчину передали полицейским. Известно, что ранее он был судим, а в настоящее время бездомный.

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