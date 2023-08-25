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13:18, 25 августа 2023Силовые структуры

Бездомный россиянин воровал с раскопок и продавал артефакты XVIII века

В Петербурге Росгвардия задержала бездомного похитителя артефактов XVIII века

Фото: Igor Savelev / Unsplash

В Санкт-Петербурге росгвардейцы с поличным задержали 36-летнего мужчину, который пытался украсть с раскопок артефакт XVIII века. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

О неизвестном, который проник на огороженную территорию Охтинского мыса, заявили археологи. Патруль Росгвардии застал мужчину в раскопе с извлеченным керамическим горшком в руках. По предварительным данным, он уже пробирался на территорию, похищал и продавал артефакты. В прошлый раз ему удалось вынести столовые приборы.

Мужчину передали полицейским. Известно, что ранее он был судим, а в настоящее время бездомный.

Ранее сообщалось, что в Уфе проститутка обворовала инженера и заперла его на три дня в квартире.

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    Илона Палей
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