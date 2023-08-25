Объяснена тактика ВСУ в отношении ударов по территории Запорожской АЭС

Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС, опасаясь ответного удара по украинским АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не бьют непосредственно по самой Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку опасаются ответного удара со стороны России по украинским АЭС. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его мнению, в Европе также понимают, что подобный ход событий затронет и западные страны. «Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе», — заключил он.