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17:50, 25 августа 2023Ценности

Невысоким девушкам посоветовали избавиться от одной вещи в гардеробе

Фото: Obitotckaia Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Модная блогерша, более известная в соцсетях по никнейму @stylehard, посоветовала невысоким девушкам избавиться от одной вещи в гардеробе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Речь идет о шортах-бермудах. По словам специалистки, данный предмет гардероба за счет длины штанин делает его обладательницу визуально ниже.

Она посоветовала заменить упомянутую вещь на короткие джинсовые шорты. Кроме того, инфлюэнсерша рекомендовала присмотреться к моделям с завышенной талией и длиной штанин чуть выше колена.

В июле дизайнер и основатель бренда одежды для высоких девушек Марина Мешкова раскрыла россиянкам нестандартного роста правильные способы выбирать вещи. Девушкам выше 180 сантиметров специалистка посоветовала обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, а также на ширину плеч и высоту талии.

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    Мария Винар
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