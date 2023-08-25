Врач назвала «лучший на свете» чайник

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала чайник из боросиликатного стекла лучшим на свете. Такой вывод она сделала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач отметила, что, материал, из которого сделан чайник, помимо особой прочности, имеет и другие преимущества. «Это специальное стекло не выделяет вообще ничего (...) И еще одно потрясающее качество: стекло долго удерживает высокую температуру воды, которую вы в этом чайнике вскипятили», — объяснила она.

Также коллеги Малышевой, врачи Михаил Коновалов, Андрей Продеус и Герман Гандельман рассказали об исследовании, в ходе которого выяснилось, что чайники, сделанные из других материалов, имеют ряд недостатков. Так, например, при нагревании керамического чайника с зеленым или желтым узором на корпусе могут выделяться тяжелые металлы. А в воде, вскипяченной в пластиковом приборе, могут оказаться микрочастицы этого материала, предупредили они россиян.

«Чайники из боросиликатного стекла оказались в этой экспертизе самыми лучшими чайниками на свете», — заключила врач.

Ранее Малышева предупредила россиян, что привычка пить чай очень горячим в восемь раз повышает риск рака пищевода. Она подчеркнула, что температура напитка не должна превышать 60 градусов.

