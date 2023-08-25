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05:25, 25 августа 2023Россия

Российские военные уничтожили два украинских БПЛА в ДНР

Чехов: российские военные уничтожили два украинских БПЛА и САУ «Гвоздика» в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

САУ «Гвоздика» была уничтожена в районе села Новополь барражирующим боеприпасом «Ланцет». Также зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Оса» сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа «Фурия».

Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, Приютного, добавил Чехов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Российская армия на южнодонецком направлении отразила атаку ВСУ в населенном пункте Приютное Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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