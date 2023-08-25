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19:34, 25 августа 2023Культура

Марина Брусникина назначена новым главным режиссером РАМТ

Драматург Марина Брусникина стала новым главным режиссером РАМТ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Драматург Марина Брусникина стала новым главным режиссером Российского академического Молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения перед началом нового сезона.

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин отметил, что это он пригласил Брусникину и рад ее согласию прийти на данную должность. «Ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен», — заявил Бородин.

Ранее актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью «Латвийскому радио 4» рассказала, что директора театров пытались вернуть ее в Россию. «Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали"», — рассказала артистка. Она также добавила, что сейчас общается со знакомыми из России, однако обратно ее уже никто не зовет.

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    Сергей Равин
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