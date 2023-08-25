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02:42, 25 августа 2023Наука и техника

Российские врачи обнаружили в организме пациента неожиданную находку

«Кубанские новости»: врачи в Новороссийске нашли в теле пациента клубок глистов

Фото: Unsplash

Врачи обнаружили неожиданную находку в организме пациента больницы в Новороссийске. В теле мужчины нашли клубок глистов, передают «Кубанские новости».

Мужчина обратился за медицинской помощью из-за болей в кишечнике и частой дефекации (он посещал уборную около 20 раз в день). В результате комплексного обследования, которое включило анализ кала на паразитов, УЗИ и КТ, установить причину недуга не удалось.

Скопление гельминтов в толстой кишке нашли с помощью колоноскопии. Отмечается, что обнаружение глистов на эндоскопическом исследовании ЖКТ происходит редко и обычно выявляется лабораторными исследованиями. Кроме того, чаще всего паразиты выбирают в качестве места обитания тонкую кишку.

В результате пациента перевели в инфекционную больницу и назначили необходимое лечение.

Ранее гастроэнтеролог перечислил неочевидные признаки заражения глистами. По его словам, гельминты могут маскироваться под бронхит и цистит.

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    Александра Синицына
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