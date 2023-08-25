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18:04, 25 августа 2023Среда обитания

В Госдуме предложили менять квартиры на дома по реновации

Депутат Даванков предложил давать дома по реновации взамен квартир в Москве

Фото: Агентство «Москва»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставлять владельцам квартир в Москве возможность менять их на частные дома по реновации. Его слова передают РИА Новости.

Предложение касается многоквартирных домов, включенных в программу реновации. По словам депутата, собственник квартиры сможет подать заявление и получить дом. При этом при переезде прописка в столице сохранится.

Даванков выразил уверенность, что подобные варианты будут востребованы среди пенсионеров и молодых специалистов, которые работают удаленно.

Ранее риелтор Олег Бендриков предупредил, что в ближайшие осенние месяцы стоимость аренды квартир в Москве может вырасти до 10 процентов. Эксперт отметил, что из-за приезжающих студентов и покинувших на лето город людей, которые не арендовали жилье в те месяцы и теперь намерены это делать, размер ставок осенью всегда увеличивается.

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    Нина Ташевская
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