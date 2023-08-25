Мужчина заподозрил жену в измене из-за эротического белья в мусорном баке

Секс-коуч Сандерс: подозрения в измене говорят о проблемах в отношениях

Секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет мужчине, заподозрившему жену в измене из-за найденного в мусорном баке эротического нижнего белья. Она назвала его подозрения сигналом о проблемах в отношениях, пишет издание The Sun.

За помощью к Сандерс обратился 44-летний мужчина, который подозревает жену в неверности. По его словам, он женат десять лет. Когда-то супруга надевала красивое белье и чулки для него, но в последние месяцы между ними нет интимной близости. «Она всегда чувствовала себя слишком уставшей, говорила, что у нее болит голова или ей нужно рано вставать», — рассказал читатель.

Он отметил, что сначала не переживал из-за отсутствия секса и ожидал, что ситуация со временем исправится. Уверенность в этом исчезла, говорит мужчина, когда он случайно обнаружил чулки в сеточку в мусорном баке в саду. «Я отнес их жене и спросил, почему она избавилась от хорошей пары без зацепок. Она выглядела взволнованной и сказала, что купила их для девичника, но он не состоялся, поэтому выбросила их. Но все ее подруги давно замужем, и никаких свадеб не предвидится. И к тому же, зачем она их прятала снаружи?» — задался вопросом читатель. Он поинтересовался у секс-коуча стоит ли ему прямо спросить жену о наличии у нее романа.

В ответ на письмо Сандерс указала, что найденные в саду чулки не являются доказательством измены. По ее мнению, их появление может иметь самое невинное объяснение. Тем не менее она отметила, что возникшие подозрения говорят об отсутствии доверия и о наличии проблем в отношениях. «Вы скучали по близости, но ничего не говорили, надеясь, что все решится само собой. Вместо того чтобы ругаться из-за возможного романа, поговорите с женой о вашем браке. Попросите ее честно рассказать о своих чувствах», — дала совет секс-коуч.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенной женщине, страдающей из-за пристрастия партнера к порно. Она указала на то, что увлечение фильмами для взрослых может привести к отказу от секса с живым человеком.