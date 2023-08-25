В ДНР рассказали о предотвращенном ночном наступлении ВСУ в районе Работино

Гагин: удар ВС России у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ

Удар российских военных по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области предотвратил ожидаемое наступление украинских войск на этом направлении. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, удар был нанесен по месту сосредоточения большого количества личного состава и около 100 единиц техники ВСУ. «Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», — рассказал он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в ходе боев за Работино был сбит украинский истребитель. Он также отметил, что в самом населенном пункте и на подступах к нему была уничтожена бронетехника ВСУ.