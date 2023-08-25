Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 25 августа 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о предотвращенном ночном наступлении ВСУ в районе Работино

Гагин: удар ВС России у Работино предотвратил ночное наступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удар российских военных по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области предотвратил ожидаемое наступление украинских войск на этом направлении. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, удар был нанесен по месту сосредоточения большого количества личного состава и около 100 единиц техники ВСУ. «Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», — рассказал он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в ходе боев за Работино был сбит украинский истребитель. Он также отметил, что в самом населенном пункте и на подступах к нему была уничтожена бронетехника ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

    Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

    Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

    На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

    Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

    Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

    Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

    Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

    В Москве протестировали систему электронного голосования

    Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости