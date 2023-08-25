69-я параллель
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15:48, 25 августа 202369-я параллель

Российская пенсионерка обнаружила в доме медведя и прогнала его газетой

На Чукотке пенсионерка обнаружила в доме медведя и прогнала его газетой

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Чукотке пенсионерка обнаружила в доме бурого медведя и прогнала его газетой. Об этом ИА «Чукотка» сообщили в окружном управлении МВД.

Инцидент произошел в городе Билибино в ночь на 24 августа. По словам 71-летней россиянки, дверь в дом была не заперта, и около двух часов ночи она проснулась от шума. Увидев на пороге медведя, женщина стала кричать и бить его по носу свернутой в трубочку газетой. После этого, по утверждению пенсионерки, хищник сбежал.

Сотрудники полиции обследовали место происшествия вместе с охотоведом, но найти медведя им не удалось.

Ранее житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.

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    Варвара Родикова
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