Российская пенсионерка обнаружила в доме медведя и прогнала его газетой

На Чукотке пенсионерка обнаружила в доме медведя и прогнала его газетой

На Чукотке пенсионерка обнаружила в доме бурого медведя и прогнала его газетой. Об этом ИА «Чукотка» сообщили в окружном управлении МВД.

Инцидент произошел в городе Билибино в ночь на 24 августа. По словам 71-летней россиянки, дверь в дом была не заперта, и около двух часов ночи она проснулась от шума. Увидев на пороге медведя, женщина стала кричать и бить его по носу свернутой в трубочку газетой. После этого, по утверждению пенсионерки, хищник сбежал.

Сотрудники полиции обследовали место происшествия вместе с охотоведом, но найти медведя им не удалось.

Ранее житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.