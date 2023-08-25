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16:29, 25 августа 2023Россия

Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

Пассажир автобуса в подмосковном Дмитрове сел на воткнутую в сиденье иглу

Фото: Vladimir Baranov / Globalllookpress.com

Житель Подмосковья сел на иглу, воткнутую в сиденье пригородного автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Дмитрове. Мужчина утверждает, что поранился, когда ехал в автобусе по маршруту Дмитров — Рогачево.

В свою очередь, в Мострансавто заявили, что проверили все курсирующие по маршруту № 36 автобусы и не обнаружили никаких посторонних предметов в сиденьях транспортного средства.

21 августа в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью, который торчал из заднего сиденья. Позже экспертиза установила, что неизвестным веществом был мефедрон.

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    Евгения Куликова
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