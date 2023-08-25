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04:41, 25 августа 2023Экономика

Индия запустила экспорт джина в Россию

Индия экспортировала в Россию 750 тыс. дал джина

Фото: Unsplash

Индия запустила экспорт джина в Россию, продолжая импорт российской водки, который вырос в первом полугодии в 3,6 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Отмечается, что поставки водки из России в Индию в январе-июне составили 750 тысяч декалитров. В свою очередь, Индия за май-июнь текущего года впервые экспортировала в Россию 130 тысяч декалитров джина (основной производитель — Radico Khaitan).

Эксперты полагают, что такой джин — «достаточно нишевая история», в частности и из-за цены, которая в среднем составляет 3-4 тысячи рублей за 0,7 литра. Отечественные производители продают свой товар по 1000-1100 рублей за литр.

Ранее стало известно, что американский производитель алкоголя Bacardi на фоне обещаний приостановить работу в России за последние 12 месяцев поставил в страну продукции на 169 миллионов долларов.

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    Юлия Мискевич
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