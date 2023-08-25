Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике

Американская модель Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя манекенщица предстала на фоне спальной комнаты напротив зеркала в раздельном купальнике бежевого оттенка, состоящем из бюстгальтера и трусов. При этом на кадре видно, что тело звезды выглядит подтянутым и рельефным.

Свой образ она дополнила распущенными и небрежно уложенными волосами. При этом от макияжа и аксессуаров Кендалл отказалась.

Ранее в августе Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы модного бренда. 27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади.