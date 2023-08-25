Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 25 августа 2023Ценности

Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя манекенщица предстала на фоне спальной комнаты напротив зеркала в раздельном купальнике бежевого оттенка, состоящем из бюстгальтера и трусов. При этом на кадре видно, что тело звезды выглядит подтянутым и рельефным.

Свой образ она дополнила распущенными и небрежно уложенными волосами. При этом от макияжа и аксессуаров Кендалл отказалась.

Ранее в августе Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы модного бренда. 27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

    Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью

    Названы условия торможения роста цен на автомобили в России

    38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике

    В Германии расширение БРИКС назвали поражением для фон дер Ляйен и Борреля

    Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике

    Восстановление Украины оценили в миллиарды долларов

    В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

    В ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов в России по заказу спецслужбы Украины

    ФСБ обвинила украинские спецслужбы в поджогах объектов МВД в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости