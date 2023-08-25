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18:37, 25 августа 2023Экономика

Глава ВТБ возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации

Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров ОСК
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее новым гендиректором ОСК назначили бывшего зампреда правления ВТБ Андрея Пучкова. Его кандидатуру в совет директоров организации выдвинуло правительство РФ.

ВТБ получил в доверительное управление ценные бумаги компании ОСК сроком на пять лет. В Минпромторге объяснили передачу акций тем, что это позволит стабилизировать финансовое состояние корпорации.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, она объединяет большую часть отечественного судостроительного комплекса. При этом для строительства рыболовецких судов по госпрограмме входящим в корпорацию предприятиям не хватает десятков миллиардов рублей. По различным оценкам, дефицит составляет от 42 до 70 миллиардов рублей.

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    Вячеслав Агапов
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