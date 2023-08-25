Глава ВТБ возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации

Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров ОСК

Глава ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее новым гендиректором ОСК назначили бывшего зампреда правления ВТБ Андрея Пучкова. Его кандидатуру в совет директоров организации выдвинуло правительство РФ.

ВТБ получил в доверительное управление ценные бумаги компании ОСК сроком на пять лет. В Минпромторге объяснили передачу акций тем, что это позволит стабилизировать финансовое состояние корпорации.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, она объединяет большую часть отечественного судостроительного комплекса. При этом для строительства рыболовецких судов по госпрограмме входящим в корпорацию предприятиям не хватает десятков миллиардов рублей. По различным оценкам, дефицит составляет от 42 до 70 миллиардов рублей.