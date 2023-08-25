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07:53, 25 августа 2023Россия

Глава региона России призвал предприятия сократить рабочий день из-за ливней

Приморский губернатор призвал предприятия сократить рабочий день из-за ливней

Фото: EMERCOM / Global Look Press

Из-за ливней на территории Приморского края предприятиям рекомендуется сократить рабочий день сотрудников и отпустить их раньше домой. С таким призывом выступил глава российского региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«Сильные и очень сильные дожди на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды — Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ», — рассказал губернатор.

Он охарактеризовал сложившуюся в крае ситуацию на дорогах как сложную, подчеркнув, что специалисты зафиксировали переливы через дороги и повреждения дорог и мостов из-за сильных осадков. Кожемяко призвал местных жителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

В середине августа в Приморье пришел тайфун «Ханун». Из-за паводков пострадали 65 населенных пунктов, подтопленными оказались 729 частных и 7 многоквартирных домов, а также около 2 тысяч приусадебных участков. Наводнение стало самым сильным для Уссурийска за последние десять лет — в городе пострадали 35-40 процентов территории. Из-за наводнения в регионе застряли сотни иностранных туристов.

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    Анастасия Шейкина
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