Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Факел
0:0
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Лас-Пальмас
0:0
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|3-й тур
Аль-Фатех
0:4
2-й тайм
live
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|3-й тур
Челси
1:0
1-й тайм
live
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Сельта
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Испания - Примера|3-й тур
22:04, 25 августа 2023Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 0:0.

После шести матчей «Краснодар» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 14 очков. «Факел» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе четыре очка.

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак», а «Факел» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 2 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Норвегии убили 40 оленей, которые объелись в России и вернулись домой. За что их убили и почему животных не пощадили?

    Родных украинских чиновников и футболистов фиктивно брали на службу в военкомат

    Пленный обвинил ВСУ в отсутствии эвакуации тел погибших бойцов под Белогоровкой

    В США заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине

    Раскрыты подробности о жизни в самом экспериментальном дворе Москвы

    Медведев возложил ответственность за конфликт в Южной Осетии на Саакашвили

    «Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

    Воздушная тревога объявлена по всей Украине

    86-летний мужчина украл личность брата и жил с его именем полвека

    Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости