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10:01, 25 августа 2023Россия

В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории

Глава Минпросвещения: новые учебники по истории поставят в школы к 1 сентября
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Новые учебник по истории, предназначенный для учащихся 11-х классов, поставят в школы России до 1 сентября. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что до начала учебного года учебник по новейшей истории поставят во все образовательные учреждения страны, полностью перейти на него планируется в ближайшие пять лет. По мнению Кравцова, качественное образование по истории должно стать опорой в условиях информационной войны.

До конца 2025 года также будут подготовлены новые учебные пособия и по другим предметам, сказал министр, подчеркнув, что он добавит в образовательный процесс единство.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине. В главах говорится о современной Украине как ультранационалистическом государстве и поддержке СВО абсолютным большинством россиян. Кроме того, в пособии описана предыстория конфликта на Украине.

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    Анастасия Шейкина
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