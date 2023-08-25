В Кремле порассуждали о причинах авиакатастрофы в Тверской области

Песков о причинах крушения самолета в Тверской области: фактов пока немного

Фактов в ситуации с авиакатастрофой бизнес-джета в Тверской области пока немного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин накануне пояснил, что необходимо дождаться результатов следствия, после чего можно будет узнать детали произошедшего.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.