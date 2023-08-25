Стало известно об отказе «Ливерпуля» отпустить Салаха в «Аль-Иттихад»

The Guardian: «Ливерпуль» отказался отпустить Салаха в «Аль-Иттихад»

Стало известно об отказе «Ливерпуля» отпустить египетского полузащитника Мохамеда Салаха в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в «Аль-Иттихаде» предложили за хавбека более 90 миллионов евро, что стало бы самой дорогой сделкой для чемпионата Саудовской Аравии. Отмечалось, что команды и представители Салаха вели переговоры о переходе в летнее трансферное окно, однако в итоге англичане не захотели расставаться с футболистом.

Ранее в августе beIN Sports заявил, что Салах согласен перейти в «Аль-Иттихад». До этого появилась информация о том, что саудовцы пообещали сделать хавбека самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.