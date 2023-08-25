Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко объяснил негативный образ Белоруссии в Польше

Лукашенко: в Польше создают из Белоруссии образ врага для успеха на выборах

Политики в Польше создают негативный образ Белоруссии для успеха на предстоящих выборах. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство «Sputnik Беларусь».

«Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать — причина только одна: им нужен какой-то внешний враг — Беларусь, Россия. Вот это враг», — сказал президент.

«Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить», — объяснил Лукашенко, добавив, что Минск продолжит говорить полякам правду и «в ближайшее время усилит разговоры на эту тему».

Ранее Лукашенко поручил правительству связаться с польской стороной для налаживания диалога. При этом президент выразил сомнения, что Варшава пойдет навстречу до завершения парламентских выборов 15 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Байдена подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

    В Госдуме предложили менять квартиры на дома по реновации

    Туристы осквернили 460-летнюю достопримечательность футбольными граффити

    Россиян предупредили о штрафах за выброс одного типа мусора в бак возле дома

    Сбившего 11 человек в Калуге водителя арестовали на два месяца

    Песков ответил на вопрос о формате участия России в саммите G20

    Мужчина собрал в гараже робота и пошел пить пиво с ним

    Власти российского региона напомнили о запрете обсуждать работу ПВО в сети

    Невысоким девушкам посоветовали избавиться от одной вещи в гардеробе

    В офисе Зеленского назвали темы переговоров с главой МИД Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости