Лукашенко объяснил негативный образ Белоруссии в Польше

Лукашенко: в Польше создают из Белоруссии образ врага для успеха на выборах

Политики в Польше создают негативный образ Белоруссии для успеха на предстоящих выборах. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство «Sputnik Беларусь».

«Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать — причина только одна: им нужен какой-то внешний враг — Беларусь, Россия. Вот это враг», — сказал президент.

«Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить», — объяснил Лукашенко, добавив, что Минск продолжит говорить полякам правду и «в ближайшее время усилит разговоры на эту тему».

Ранее Лукашенко поручил правительству связаться с польской стороной для налаживания диалога. При этом президент выразил сомнения, что Варшава пойдет навстречу до завершения парламентских выборов 15 октября.

