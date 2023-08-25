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17:11, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планировавшемся покушении на Пригожина

Лукашенко заявил, что предупреждал Путина о готовящемся покушении на Пригожина

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что однажды предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о планировавшемся покушении на бизнесмена Евгения Пригожина. Заявление главы государства передает агентство «Sputnik Беларусь».

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина», — заявил президент.

По его словам, тогда через посла России в Эмиратах Путину и директору ФСБ России Александру Бортникову передали шифрограмму о готовящемся покушении.

Лукашенко также рассказал, что спустя время он уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация, и получил ответ, что Путин передал предупреждение.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что основатель частной военной компании «Вагнер» никогда не просил у него гарантий безопасности. «Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», — сказал он.

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