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17:49, 25 августа 2023Забота о себе

В сети перечислили методы самопомощи при ментальных проблемах

На Reddit назвали уборку способом справляться с ментальными проблемами

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали методы, которые помогают им при ментальных проблемах, когда нет возможности обратиться к психотерапевту. Свои способы справляться с такими трудностями они перечислили в разделе AskReddit.

Много лайков набрал комментарий женщины, которой с психическими проблемами помогает справляться уборка.

Поддерживаю чистоту в доме. Ставлю таймер на 15 минут, и каждый день в эти 15 минут не занимаюсь ничем, кроме уборки. Однажды поймала себя на том, что протираю плинтуса, потому что все остальное уже чистое. Приходить в прибранный, приведенный в порядок дом значительно лучше, чем в бардак

Electric__Milkпользовательница Reddit

Немало комментаторов указывают на то, что при ментальных проблемах помогают спортивные упражнения и прогулки, в частности, с собаками.

Мой пес дает мне повод выбраться из дома, он всегда счастлив видеть меня и быть рядом

Cliffcommanderпользователь Reddit
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Также пользователи Reddit говорят о важности соблюдения режима для сохранения психического здоровья.

Заставляю себя спать по восемь часов каждую ночь

PLEASEHELPMEBROSпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о своих поступках, которые считают самыми стыдными. Тысячи реакций пользователи сети поставили комментариям, в которых люди признаются в несправедливом отношении к членам семьи.

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    Александра Лисица
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