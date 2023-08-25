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20:44, 25 августа 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал напряженной обстановку на восточном направлении

Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном направлении остается напряженной
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Обстановка на восточном фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Telegram-канал Military Media Center.

По его словам, Российская армия продолжает вести мощный огонь с помощью артиллерии и минометов, а также активно применяет авиацию.

Генерал заявил, что украинскому командованию необходимо принимать меры для укрепления обороны на угрожающих направлениях и «продвинуться вперед там, где это возможно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит очень сложно. По его словам, украинская армия продвигается вперед не некоторых участках, но он не уточнил, на каких именно.

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    Алевтина Запольская
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