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18:28, 25 августа 2023Ценности

Ralph Lauren и Hugo Boss заподозрили в использовании рабского труда

Судебный орган Канады заподозрил Ralph Lauren в использовании рабского труда

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Судебный надзорный орган Канады заподозрил бренды Ralph Lauren и Hugo Boss в использовании рабского труда. Об этом сообщает издание Fashion United.

В июне 2022 года 28 общественных организаций направили жалобы на действия упомянутых марок, а также Diesel и Walmart. Согласно письмам, бренды имели выгоду от принудительного труда уйгуров, которые работали на поставках продукции и заводах по пошиву одежды в регионе Синьцзян в Китае.

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Уполномоченный по вопросам ответственного предпринимательства (CORE) в Канаде рассмотрел каждую жалобу и опубликовал отчеты. В них он заявил, что в настоящий момент проводится расследование в отношении данных компаний.

Уточняется, что руководство брендов отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что вторая в мире по величине розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) решила свернуть производство в Мьянме из-за жалоб по поводу нарушения прав рабочих на швейных фабриках.

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    Мария Винар
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