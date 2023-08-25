Ralph Lauren и Hugo Boss заподозрили в использовании рабского труда

Судебный орган Канады заподозрил Ralph Lauren в использовании рабского труда

Судебный надзорный орган Канады заподозрил бренды Ralph Lauren и Hugo Boss в использовании рабского труда. Об этом сообщает издание Fashion United.

В июне 2022 года 28 общественных организаций направили жалобы на действия упомянутых марок, а также Diesel и Walmart. Согласно письмам, бренды имели выгоду от принудительного труда уйгуров, которые работали на поставках продукции и заводах по пошиву одежды в регионе Синьцзян в Китае.

Уполномоченный по вопросам ответственного предпринимательства (CORE) в Канаде рассмотрел каждую жалобу и опубликовал отчеты. В них он заявил, что в настоящий момент проводится расследование в отношении данных компаний.

Уточняется, что руководство брендов отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что вторая в мире по величине розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) решила свернуть производство в Мьянме из-за жалоб по поводу нарушения прав рабочих на швейных фабриках.