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20:28, 25 августа 2023Среда обитания

Россияне резко расхотели покупать жилье в популярной стране

«ГЖА.рф»: спрос россиян на невижимость в Турции снизился на 60 процентов

Фото: Shadati / Globallookpress.com

За первые семь месяцев 2023 года россияне резко расхотели покупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в ранее популярной для релокации стране снизился почти на 60 процентов с января по июль. Такие данные приводят эксперты компании «ГЖА.рф» в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июля динамика интереса к турецким объектам тоже оказалась отрицательной — он снизился на 4 процента по сравнению с показателем за июнь. Относительно июля 2022 года спрос оказался меньше на 62,61 процента, а июля 2021-го — на 48,45 процента.

Аналитики отметили, что в 2023 году рост интереса россиян к недвижимости в Турции был зафиксирован лишь в трех из семи месяцев. При этом самым значительным повышение интереса было в начале года, когда число запросов увеличилось на 12,5 процента.

«В нынешнем году ключевыми факторами выбора жилья в Турции у россиян являются цена, место, а также возможность получения вида на жительство в этой стране на основе собственности. Сейчас популярными местами для покупки остаются прибрежные локации, например Аланья, Мерсин, Махмутлар, а также Стамбул», — прокомментировал генеральный директор компании «ГЖА.рф» Алексей Котлов.

Россияне неоднократно становились лидерами по покупке жилья в Турции — они опережали иностранных покупателей по числу сделок до июня 2023 года. Однако интерес к турецкой недвижимости стал снижаться на фоне усложнения условий получения вида на жительства.

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    Нина Ташевская
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