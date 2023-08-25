Сообщение о мобилизации мигрантов в зону СВО оказалось недостоверным

Сообщение о мобилизации мигрантов в зону СВО не подтвердилось

23 августа на сайте британского издания Times появилось сообщение, в котором утверждается, что российские власти силой отправляют трудовых мигрантов из Средней Азии, недавно получивших гражданство РФ, в зону СВО. Однако информация оказалась недостоверной.

Такой вывод авторы публикации делают после недавней ситуации, когда в военкоматы Санкт-Петербурга принудительно доставили более 100 мигрантов. Однако, как сообщалось ранее, это было сделано из-за того, что после получения российского паспорта они не встали на воинский учет.

Встать на воинский учет после получения гражданства необходимо в течение двух недель с момента получения паспорта. Это регламентировано статьей 10 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Кроме того, мигрантов не заставляли подписывать контракт, так как это незаконно. Добровольность заключения контракта на военную службу в России закреплена в статье 32 федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», там же говорится, что в контракте должен быть прописан срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу.

Подобные публикации не получили широкого охвата в СМИ.

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