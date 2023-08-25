Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:57, 25 августа 2023Моя страна

В Северной Осетии увеличат число инклюзивных пришкольных лагерей

Власти Северной Осетии планируют увеличить число инклюзивных детских лагерей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Северной Осетии планируют увеличить число инклюзивных пришкольных лагерей дневного пребывания в 2024 году. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Министр образования и науки республики Элла Алибекова напомнила, что первые подобные учреждения для детей были открыты во Владикавказе в июне 2023 года.

«Лагерь посещали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с расстройством аутистического спектра (РАС), с синдромом Дауна, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), дети с умственной отсталостью», — пояснила она.

По словам главы ведомства, охват детей с ОВЗ летним оздоровительным отдыхом не соответствует запросу, поэтому и необходимо увеличить количество лагерей.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе начали функционировать пляжные спортивные площадки. Они появились на малой водной станции в районе Китайской площади.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В США и ЕС обратили внимание на дефицит боеприпасов для Украины

    Находящаяся в розыске россиянка устроила перестрелку после ДТП

    Марина Брусникина назначена новым главным режиссером РАМТ

    На Украине бизнесмена обвинили в незаконном вывозе зерна

    Врач назвала «лучший на свете» чайник

    Индии предрекли огромные траты на решение глобальной проблемы

    Известный рок-музыкант раскрыл смысл счастья

    Любовница принца Уильяма помирилась с его женой. Что о ней известно и за что будущего короля прозвали «принцем страпона»

    ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ

    Полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости