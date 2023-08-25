В Северной Осетии увеличат число инклюзивных пришкольных лагерей

Власти Северной Осетии планируют увеличить число инклюзивных детских лагерей

Власти Северной Осетии планируют увеличить число инклюзивных пришкольных лагерей дневного пребывания в 2024 году. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Министр образования и науки республики Элла Алибекова напомнила, что первые подобные учреждения для детей были открыты во Владикавказе в июне 2023 года.

«Лагерь посещали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с расстройством аутистического спектра (РАС), с синдромом Дауна, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), дети с умственной отсталостью», — пояснила она.

По словам главы ведомства, охват детей с ОВЗ летним оздоровительным отдыхом не соответствует запросу, поэтому и необходимо увеличить количество лагерей.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе начали функционировать пляжные спортивные площадки. Они появились на малой водной станции в районе Китайской площади.

