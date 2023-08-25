В Китае заявили об отсутствии козырей у Запада для помощи Киеву

Эксперт Цуй Хэн: финансовая помощь Запада Киеву достигла критической отметки

Военная и финансовая помощь стран Запада Украине достигла критической отметки. У США и Евросоюза осталось не так много козырей, который они могут использовать, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

«Конфликт на Украине вступил в стадию стратегического равновесия, и ни одна из сторон не может добиться прорыва линии фронта», — отметил аналитик.

При этом, как подчеркнул эксперт, некоторое время назад о контрнаступлении ВСУ «громко кричали, на самом деле оно принесло весьма ограниченные результаты».

Он напомнил, что в последние дни в Москве закрывали аэропорты и финансовый центр. По словам китайского ученого, так Киев хочет «сломать стратегию правительства России по изолированию большинства людей от войны». Украина преследует цель нанести ущерб политике президента Владимира Путина по поддержанию политической стабильности в России, резюмировал Цуй Хэн.

Ранее эксперт китайского издания Global Times Сун Чжунпин заявил, что вмешательство Запада в конфликт на Украине может спровоцировать войну на всем Европейском континенте.

По мнению эксперта, к эскалации боевых действий приведут также поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет. На сегодняшний день ВСУ не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны, подчеркнул аналитик.