Власти заявили об особом пути развития Москвы

Вице-премьер России Хуснуллин: у Москвы должен быть свой особый путь развития

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Москвы должен быть свой особый путь развития, не похожий на другие мегаполисы мира. Его слова передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, в вопросе развития столицы власти не хотят брать за основу другие мегаполисы мира. «У Москвы свой путь развития. Сказать, что мы возьмем какую-то модель и будем ее копировать — нет такой модели», — заявил Хуснуллин.

В числе преимуществ российского города вице-премьер назвал исторический центр, а также большое количество зеленых зон и парков. Он также уточнил, что видел, как в развитых районах Китая решали вопрос со старыми промышленными зонами. После власти Москвы разработали собственный вариант.

Ранее в августе 2023 года нидерландскую Гаагу назвали самым комфортным для жизни городом. Второе место в рейтинге занял Роттердам, топ-3 списка замкнул Люксембург. Москва заняла 137-ю позицию.