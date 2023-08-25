Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Байденом

Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости», — подчеркнул Зеленский.

Политик также отметил, что Соединенные Штаты «могут рассчитывать на Украину в том, что касается защиты общих ценностей».

Ранее обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич рассказал, что власти США могут выйти из украинского конфликта сейчас, пожертвовав своим престижем, либо дождаться окончательного разочарования американских избирателей.

Он также добавил, что американские власти уже не питают иллюзий насчет успехов украинской армии на фронте, поэтому их выход из конфликта является вопросом времени.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал вопрос о членстве Украины в НАТО решенным. Он также добавил Киев будет продолжать получать от Запада необходимую поддержку.