Россиян призвали срочно покупать обои и шпаклевку

«Аргументы и факты»: цены на обои и шпаклевку упали, покупать их сейчас выгодно

Россиян призвали срочно покупать такие товары, как обои, шпаклевка и грунтовка, из-за снижения цен на них. Такой совет дали эксперты рынка, опрошенные изданием «Аргументы и факты».

По словам специалистов, за последний год спрос на товары для строительства и ремонта подскочил в 2,5 раза. Данный фактор повлиял на то, что за этот же период большинство стройматериалов подорожали на 20-40 процентов. Напротив, незначительно потеряли в цене доски и фанера.

Помимо этого, продолжает снижаться стоимость обоев (на 18 процентов относительно 2022 года), шпаклевки и грунтовки (на 20-30 процентов), а также электрики (на два процента). Эксперты отметили, что приобрести эти товары сейчас будет выгоднее всего, так как спад цен будет длиться еще недолго — к концу года товары для стройки и ремонта могут подорожать в среднем на 10-15 процентов. К тому же строительные магазины и торговые площадки в интернете в сентябре могут устроить сезонные акции и распродажи, благодаря которым появится хороший шанс найти товар за разумную стоимость.

Специалисты добавили, что купить некоторые товары в строительных магазинах стоит еще и потому, что они находятся в большом дефиците, и нет гарантий того, что вскоре их еще можно будет где-либо достать. В данный момент продавцам не хватает утеплителей всех видов, газобетонных блоков, облицовочного и строительного кирпича, импортных ковровых покрытий и электроинструментов, а также сантехники некоторых престижных брендов. Осенью эксперты спрогнозировали также острую нехватку утеплителя и товаров с противоморозными добавками, необходимыми для работы при нулевых и отрицательных температурах.

В августе стало известно, что материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 процентов на фоне ослабления рубля.