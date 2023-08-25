Зеленскому посоветовали забыть о Крыме и восстановлении границ Украины

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

«Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным», — отметил он.

По словам турецкого политика, украинские власти продолжают своей политикой показывать неуважение к выбору крымчан, который был сделан на референдуме девять лет назад.

23 августа стало известно, что Верховная Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки ради прекращения боевых действий.

Так, согласно принятому документу, любые территориальные уступки ради прекращения боев являются недопустимыми, а все подразделения Вооруженных сил России должны освободить территорию Украины.