В Кремле назвали «паршивыми поступками» оскорбления ветеранов СВО

Песков назвал «паршивыми поступками» случаи оскорблений ветеранов спецоперации

Случаи оскорблений ветеранов специальной военной операции (СВО) — «паршивые поступки», которые не приемлет общество. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики (из Кремля — прим. «Ленты.ру»), потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что такие поступки абсолютно возмутительны и неприемлемы, а также подчеркнул, что они не принимаются никем в обществе.

Ранее стало известно, что в Забайкалье был избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуд над напавшими на него людьми.

Позднее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил прокурора Забайкалья взять дело избитого ветерана СВО под контроль.