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13:13, 25 августа 2023Мир

Лондон отреагировал на произошедшее с Пригожиным словами «хайли лайкли»

Минобороны Англии: «хайли лайкли» Пригожин был в разбившемся самолете

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Минобороны Великобритании отреагировали на произошедшее с бизнесменом, главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным словами «хайли лайкли». Об этом сказано в сообщении военного ведомства в соцсети Х (бывший Twitter), которое цитирует Reuters.

«Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту [разбившегося самолета], пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности», — сказано в сообщении. Однако «весьма вероятно», он был в воздушном судне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Пригожин «скорее всего» был на борту самолета. Он заявил, что следит за ситуацией и сотрудничает с союзниками, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Выражение «хайли лайкли» стало популярным в России после выступления экс-премьера Великобритании Терезы Мэй в 2018 году, когда она обвинила Россию в причастности к отравлению семьи Скрипалей. После этого выражение стало использоваться для обозначения безосновательных обвинений, в основном в ироническом ключе.

Ранее выражение «хайли лайкли» использовал глава МИД России Сергей Лавров, прокомментировав расследование подрыва «Северных потоков». Он не ожидает объективного расследования от западных стран и предполагает, что оно закончится скорее всего «чем-то вроде "хайли лайкли"».

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    Александр Слабиев
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