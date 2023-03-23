МИД рассказал о своих ожиданиях от расследования взрывов на «Северных потоках»

Лавров: Москва не ждет транспарентности от расследований взрывов на «Северных потоках»

Москва не ждет транспарентности от расследования взрывов на «Северных потоках», скорее всего история закончится в духе «хайли лайкли». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами. Скорее всего, дело закончится чем-то вроде "хайли лайкли"», — рассказал министр.

Лавров напомнил, что премьер-министр России Михаил Мищустин еще в начале октября обратился к коллегам в соответствующих странах с просьбой обеспечить прозрачность расследования. «До сих пор ни один из этих адресатов не удосужился проявить хотя бы элементарную вежливость и ответить председателю правительства Российской Федерации. Остаются без реакции и многочисленные другие запросы», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке» и запросила у Дании возможность проверить трубопровод. По словам политика, в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе обнаружен столбик-антенна.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к расследованию взрывов на «Северных потоках». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.

