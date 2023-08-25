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18:30, 25 августа 2023Мир

В ЮАР оценили степень участия Путина в саммите БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор: Путин в полной мере участвовал в саммите БРИКС
СюжетСаммит G20
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, который участвовал в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в дистанционном режиме, принимал участие в мероприятии в полной мере. Об этом заявила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, пишет РИА Новости со ссылкой на Radio Ubuntu.

«Я бы хотела поблагодарить всех, кто принял участие в саммите БРИКС (...) Было более 60 представителей глав государств, и мы очень рады, что здесь, в ЮАР, собрались четыре главы государств», — сказала глава МИД ЮАР.

Также Пандор поблагодарила Путина, который полноценно участвовал во всех мероприятиях в дистанционном режиме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прорабатывании формата участия Москвы в саммите G20 в Индии.

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    Александр Слабиев
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